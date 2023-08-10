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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"تكنولوجيا الأغذية" يواصل التدريب الصيفي ١٥٠ طالبا من كليات الزراعة بالجامعات 

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية  التابع لمركز البحوث الزراعية فى إعداد برامج تدري صيفي  لطلاب الجامعات المصرية و للإرتقاء بمستواهم التعليمى و التقنى لتأهليهم لسوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائى الذى يعد  أحد أهم القطاعات الصناعية المؤثرة فى الإقتصاد المصرى و المسئول عن توفير غذاء آمن صحيا.


تطوير قطاع  التصنيع الغذائى


أشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أن المعهد نظم خلال هذا الأسبوع برنامج تدريبى لعدد 150 طالب و طالبة بالمستوى الثالث ببرنامج إدارة الجودة لكليات الزراعة بالجامعات المصرية  و تضمن البرنامج التدريبى محاضرة عامة للتعرف على أقسام و وحدات المعهد البحثية و رؤية و أهداف  المعهد و رسالته فى تطوير قطاع  التصنيع الغذائى، بالإضافة الى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت  والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف.

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الزراعة تتابع البرامج البحثية بمحطة بحوث الجميزة بالغربية



أكد دكتور عاطف عشيبة و كيل المعهد للارشاد والتدريب  أن البرنامج التدريبى تضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية و التدريب على الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى  تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

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