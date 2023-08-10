"تكنولوجيا الأغذية" يواصل التدريب الصيفي ١٥٠ طالبا من كليات الزراعة بالجامعات 

بدأ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية فى إعداد برامج تدري صيفي لطلاب الجامعات المصرية و للإرتقاء بمستواهم التعليمى و التقنى لتأهليهم لسوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائى الذى يعد أحد أهم القطاعات الصناعية المؤثرة فى الإقتصاد المصرى و المسئول عن توفير غذاء آمن صحيا.



تطوير قطاع التصنيع الغذائى



أشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أن المعهد نظم خلال هذا الأسبوع برنامج تدريبى لعدد 150 طالب و طالبة بالمستوى الثالث ببرنامج إدارة الجودة لكليات الزراعة بالجامعات المصرية و تضمن البرنامج التدريبى محاضرة عامة للتعرف على أقسام و وحدات المعهد البحثية و رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى، بالإضافة الى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف.





أكد دكتور عاطف عشيبة و كيل المعهد للارشاد والتدريب أن البرنامج التدريبى تضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية و التدريب على الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.