مقتل طفلين بعد تعرضهم للدعس من عربه ربع نقل باسوان

لفظ طفلين انفاسهم الاخير بعد تعرضهم للدهس من سيارة ربع نقل مسرعه. وهما من منطقة سلامون مركز كوم أمبو محافظة أسوان.

علي الفور توجه مأمور مركز كوم اميو لموقع الحادث، بعد إخطار يفيد مقتل طفلين دهعس اسفل عجلات سيارة ربع نقل مسرعة بمركز كوم اميو، مما ادي ان الطفلين فارقو الحياه بنفس اللحظه .

تعرض طفلين تتراوح أعمارهم مابين 6و7 سنوات لحادث ادي الي وقوعهم جثه هامده، اثر حادث سيارة ربع نقل مسرعه. وتم نقلهم الي مشرحة مستشفي كوم أمبو المركزي ، وجاري التحقيق بالواقع وكشف ملابسات الحادث من الجهات الامنيه المختصه.