عمرو دياب مع جمهوره في مارينا..غدًا

يعيش محبو الهضبة عمرو دياب، غدًا ليلة صيفية منتظرة معه التذين اعتادوا عليها في مارينا، ضمن جولاته الصيفية في عدد من الدول العربية لموسم 2023.

موعد حفل عمرو دياب في مارينا

يشهد حفل جولف بورتو مارينا هذا العام استعدادت صيفية خاصة مشوقة لرواد الحفل، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص به.

حفلات عمرو دياب 2023:



أحيا عمرو دياب أحدث حفلاته الغنائية في مراسي، والتي شهدت حضورًا كامل العدد الذين اختاروا اللون الأبيض كزي موحد للحفل.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو دياب من خلال أغنية “والله أبدًا”، التي قدم فيها أجزاء من قصيدة للشاعر الكبير ابن زيدون.

بجانب أغنية خلص على قلبي عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

تقول كلمات أغنية "خلص على قلبي":



قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام