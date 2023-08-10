أعراض الأكزيما من الخفيفة إلى الشديدة.. الحكة أبرزها

الأكزيما هي حالة جلدية التهابية تسبب الحكة وجفاف الجلد والطفح الجلدي والبقع المتقشرة والبثور والتهابات الجلد، وحكة الجلد هي أكثر أعراض الأكزيما شيوعًا، وهناك سبعة أنواع مختلفة من الأكزيما وهما التهاب الجلد التأتبي ، التهاب الجلد التماسي ، إكزيما خلل التعرق ، الأكزيما الدهنية ، التهاب الجلد الدهني والتهاب الجلد الركود.

يمكن أن تبدأ الأكزيما في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو البلوغ - ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، ويمكن أن يعاني الأطفال حديثو الولادة من الأكزيما في غضون الأسابيع والأشهر الأولى بعد الولادة.

يمكن أن يعاني الأطفال الصغار المصابون بالأكزيما من بقع شديدة الجفاف في الجلد؛ حكة في الجلد يمكن أن تؤدي إلى ظهور بثور والتهابات جلدية بسبب الحك المفرط، ويمكن أن يصاب البالغون أيضًا بالإكزيما وتكون الأكزيما عند البالغين أكثر شيوعًا عندما يكون الشخص في العشرينات من عمره أو فوق سن الخمسين.

أعراض الأكزيما

بعض الناس يخطئون بين أعراض الصدفية والإكزيما ، على الرغم من اختلاف الشرطين، يُبلغ العديد من الأشخاص المصابين بالأكزيما أيضًا عن أعراض مشابهة لحمى القش والربو التحسسي والحساسية الغذائية، إن العناية المناسبة والمتسقة بالبشرة ضرورية للوقاية من الأكزيما وإدارتها.

غالبًا ما تتضمن الأكزيما حكة في الجلد، ويمكن أن تتراوح الحكة من خفيفة إلى معتدلة، في بعض الأحيان تصبح الحكة شديدة لدرجة أن الناس يخدشونها حتى تنزف وهذا ما يسمى "دورة الحكة والخدش".

غالبًا ما تشمل أعراض الإكزيما ما يلي:

حكة.

الجفاف والبشرة الحساسة.

الجلد الملتهب.

جلد خشن أو جلدي أو متقشر ، يظهر على شكل بقع متقشرة.

تقشر للجلد.

مناطق التورم.