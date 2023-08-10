أسباب ظهور الأكزيما.. التهاب الجلد التماسي أشهر الأنواع

الأكزيما هي حالة تجعل بشرتك جافة وحكة ووعرة، وتُضعف هذه الحالة وظيفة الحاجز الواقي لبشرتك، وهو المسؤول عن مساعدة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة وحماية الجسم من العناصر الخارجية.

الأكزيما هي نوع من التهاب الجلد، والتهاب الجلد هو مجموعة من الحالات التي تسبب حكة وألم للجلد.

ما هي أنواع الأكزيما؟

هناك عدة أنواع من الأكزيما، ولكل نوع محفزات فريدة يمكن أن تؤثر على وظيفة الحاجز الواقي لبشرتك، بما في ذلك:

مرض في الجلد.

التهاب الجلد التماسي.

خلل التعرُّق.

التهاب الجلد العصبي.

الأكزيما الدهنية.

التهاب الجلد الدهني.

من الممكن أن يكون لديك أكثر من نوع واحد من الأكزيما في نفس الوقت.

أسباب ظهور الأكزيما

تحدث الأكزيما نتيجة لتهاب الجلد التأتبي، وهو أكثر أنواع الأكزيما شيوعًا، ينتج عن فرط نشاط الجهاز المناعي الذي يتسبب في جفاف حاجز الجلد وحكة.

ويمكن أن تحدث هذه الحالة في أي جزء من الجسم ولها أعراض متنوعة، ويمكن أن تساهم العديد من العوامل في الإصابة بالإكزيما، بما في ذلك التفاعل بين بيئتك وجيناتك، وعندما تقوم مادة مهيجة أو مسببة للحساسية من خارج أو داخل الجسم "بتشغيل" جهاز المناعة، فإنها تنتج التهابًا أو تهيجًا على سطح الجلد.

ويسبب هذا الالتهاب الأعراض الشائعة لمعظم أنواع الأكزيما، ويمكن أن تؤدي تجاعيد الجلد، وخاصة مناطق الانحناء خلف الركبتين والمرفقين والساقين ومناطق أخرى من الجلد التي تحتك ببعضها البعض إلى حدوث تهيج.

هناك أيضًا مكون وراثي محتمل للإكزيما يتضمن بروتينًا يسمى "filaggrin" يساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك ؛ يمكن أن يؤدي نقص الفيلاغرين إلى بشرة أكثر جفافاً وحكة، وإذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بالتهاب الجلد التأتبي وأنواع معينة أخرى من الأكزيما ، فقد تكون في خطر متزايد.

إلى جانب وجود تاريخ عائلي للإصابة بالأكزيما ، فإن العديد من الأدوات المنزلية الشائعة هي أيضًا مهيجات بيئية محتملة ويمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية تؤدي إلى تفجر الأكزيما.