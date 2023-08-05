كريم بنزيما يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة

أهدر كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، ركلة جزاء للمرة التاسعة في مشواره الكروي، ذلك خلال مباراة فريقه ضد الهلال في البطولة العربية للأندية.

ودع اتحاد جدة البطولة العربية بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف، مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في ربع النهائي.

وكان حكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 78 من عمر المباراة لكن كريم بنزيما أهدرها ليضيع فرصة تقليص الفارق ويبقي الهلال متفوقًا حتى نهاية المباراة.

كريم بنزيما أهدر من قبل خمس ركلات جزاء في الدوري الاسباني وثلاثة آخرين مع المنتخب الفرنسي.

ويعد كريم بنزيما هدف البطولة العربية للأندية حتى الأن بواقع ثلاثة أهداف سجلهم في دور المجموعات.

وكان اتحاد جدة قد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في البطولة العربية للأندية بعد فوزه على الترجي والصفاقسي من تونس والشرطة العراقي.

وتأهل الهلال إلى دور نصف نهائي البطولة العربية وينتظر الفائز من الشباب السعودي والوحدة الإماراتي لملاقاته يوم الأربعاء المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في الثاني عشر من الشهر الجاري.