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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب يترقب موقف حمدالله مع الاتحاد

حمدالله
حمدالله

 يستعد نادي الشباب السعودي للتحرك من أجل تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق اتحاد جدة، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 يضع نادي الشباب عبدالرزاق حمدالله ضمن أولوياته من أجل ضمه في الميركاتو استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

 يترقب الشباب موقف ناديه، اتحاد جدة من رحيل لاعبه المغربي، من أجل التحرك بعرض رسمي لضمه.

 تابعت التقارير، أن الشباب يجهز عرضًا ماليًّا مغريًّا لإقناع اللاعب المغربي بالانتقال إليهم، في الموسم الجديد.

 يسعى نادي الشباب لدعم صفوفه بصفقات مميزة وقوية في الموسم الكروي الجديد، للمنافسة والظهور بقوة بعد دعم الأندية الآخرى بلاعبين عالميين. 

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