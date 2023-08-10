دون مواد حافظة.. طريقة عمل مارشميلو في المنزل

المارشميلو من الحلويات المفضلة لدى الصغار ويطلبونها بشكل متكرر؛ لمذاقه اللذيذ وقواها الطريق سهل المضغ، إلا أنه يحتوي في أغلب الأماكن على مواد حافظة ومكسبات طعم غير صحية، قد تلحق الضرر باطفالك، لذا نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بجودة أعلى وأوفر ومذاق لذيذ.

المارشميلو

طريقة عمل المارشميلو

المقادير

- سكر : نصف كوب

- نشاء الذرة : كوب (سائل)

- بودرة الجيلاتين : ملعقة كبيرة

- سكر البودرة : نصف كوب

- الفانيليا : ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة

- بياض البيض : 2 حبة

- ماء ساخن : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

ضعي نشا الذرة السائل في مقلاة على نار هادئة، ثم أضيفي إليه السكر، وقلبي حتى ذوبان السكر تماماً.

ذوبي الجيلاتين في الماء الساخن، ثم أضيفيه إلى خليط النشاء مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل.

ارفعي الخليط عن النار واتركيه جانباً.

اخفقي بياض البيض في الخلاط إلى أن تحصلي على القوام الكثيف، ثم أضيفيه إلى مزيج النشا والسكر تدريجياً مع الاستمرار في التقليب.

أضيفي الألوان والنكهات وقطع الفواكة للخليط، ثم صبي الخليط في وعاء مرشوش بالسكر البودرة.

اتركيه حتى يبرد بدون تغطية الوعاء ثم قطعي المارشميلو حسب الرغبة.