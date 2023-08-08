اصنعي كيك الشوكولاتة باللوز المحمص اللذيذ

كيك الشوكولاتة باللوز المحمص من اشهي وصفات الكيكات الطيبة التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها باللوز المحمص وصوص الشوكولاتة بمذاق مميز.

كيك الشوكولاتة باللوز المحمص



مقادير كيك الشوكولاتة باللوز المحمص

- مقادير التغليف :

الشوكولاتة : ثلاث أرباع الكوب (مفرومة)

كريمة : ثلاث أرباع الكوب (سائلة)

لوز : ربع كوب (شرائح / محمص)

- دقيق : كوبان وربع

- زبادي : كوب ونصف

- سكر : كوب ونصف

- الشوكولاتة : كوب (مذابة)

- الكاكاو : كوب

- الزبدة : 200 غم (بدرجة حرارة الغرفة)

- البيض : 4 حبات

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- خلاصة اللوز : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

كيك الشوكولاتة باللوز المحمص

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري قالب كيك وادهنيه بالقليل من الزبدة وانثريه بالقليل من الدقيق.

في وعاء، اخلطي الكاكاو، والدقيق، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح، واتركي الخليط جانباً.

اخفقي الزبدة والسكر في وعاء باستخدام المضرب الكهربائي حتى تصبح المكونات كريمية القوام.

أضيفي البيض لمزيج الزبدة والسكر مع الخفق جيداً، ثم أضيفي الفانيليا وخلاصة اللوز واستمري بالخفق.

خففي سرعة المضرب الكهربائي وأضيفي خليط الدقيق تدريجياً مع الزبادي مع استمرار الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الشوكولاتة المذابة واخلطي جيداً.

اسكبي مزيج الكيك في قالب الكيك المحضّر وساوي سطحه.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 50 دقيقة حتى ينضج تماماً.

سخني الكريمة في قدر على النار حتى تبدأ بالغليان، ثم أضيفي الشوكولاتة المفرومة وحركي الخليط قليلاً، ثم أطفئي النار وحركي جيداً حتى تذوب الشوكولاتة تماماً.

اسكبي مزيج الكريمة فوق الكيك بعد أن يبرد.

وزعي شرائح اللوز المحمص على الوجه، واتركي الكيكة حتى تبرد تماماً، ثم قطعيها وقدميها.