تغريم تويتر لامتثاله المتأخر لأمر تفتيش حساب دونالد ترامب

حصل المحامي الخاص جاك سميث على أمر تفتيش لحساب تويتر الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب كجزء من تحقيقه في أحداث 6 يناير 2020. تم الإبلاغ عن المذكرة لأول مرة من قبل بوليتيكو بعد أن ظهرت وثائق المحكمة التي توضح بالتفصيل أمر التوقيف.

حصل سميث على المذكرة في يناير ، لكنه واجه مشكلة في الحصول على السجلات من Twitter. أولاً ، من الواضح أن المحققين واجهوا موقع ويب "معطلاً" يستخدم عادة لإنفاذ القانون لتقديم طلبات قانونية. بعد أن تمكنوا من تنفيذ الأمر ، كان تويتر بطيئًا في الاستجابة ، وفقًا لسجلات المحكمة.



كانت القضية ، وفقًا لوثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا ، عبارة عن اتفاقية عدم إفشاء منعت تويتر من الكشف عن وجود أمر التوقيف ، بما في ذلك ترامب. جادلت الشركة بأن لديها حق التعديل الأول لإخطار ترامب بشأن المذكرة ، مما أدى إلى شهور من الجدل القانوني بين Twitter ومكتب المستشار الخاص.

وقفت المحكمة إلى جانب الحكومة وطُلب من تويتر تسليم البيانات. أثناء التقاضي ، عدلت الحكومة أمر عدم الإفشاء للسماح لتويتر "بإخطار الرئيس السابق بوجود ومحتويات المذكرة" بشرط حجب هوية وكيل القضية.

لكن الشركة لم تلتزم بالموعد النهائي الذي أمرت به المحكمة لتسليم جميع سجلاتها ، وتم تغريمها 350 ألف دولار بعد احتجازها بتهمة الازدراء. "على الرغم من امتثال Twitter في النهاية لأمر التوقيف ، إلا أن الشركة لم تقدم المعلومات المطلوبة بالكامل إلا بعد ثلاثة أيام من الموعد النهائي الذي أمرت به المحكمة" ، كما جاء في الدعوى.

يؤكد الخلاف القانوني الدور الذي لعبه حساب ترامب على تويتر في أحداث 6 يناير. أوقفت الشركة حسابrealdonaldtrump مساء أعمال الشغب بعد أن قام على تويتر بتأييد الغوغاء العنيفين. تمت إعادة حساب ترامب بعد أن استحوذ إيلون ماسك على الشركة العام الماضي ، لكن الرئيس السابق لم يعد بعد إلى المنصة.

الشركة ، المعروفة الآن باسم X ، لم ترد على الفور على طلب للتعليق.