الشرطة تقبض على مُنهي حياة حماه

نجح رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في القبض على المُتهم بإنهاء حياة حماه في الوراق، نتيجة خلافات أسرية.

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وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكان قسم شرطة الوراق قد تلقى بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كل أنواع الجرائم في كل الأرجاء من أجل الوصول لمجُتمعٍ أكثر أمنًا، وتنال جهود الوزارة استحسان الشعب المصري الذي يلمس تأثيرها على حياته اليومية.