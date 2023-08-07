رواية كاذبة.. مصدر أمنى يكشف حقيقة إدعاءات الجماعة الإرهابية حول وفاة مواطن

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر أن المذكور أحد متجرى المواد المخدرة (سبق إتهامه فى عدد 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة فى 8 قضايا أخرى) ، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة وحال إستشعاره بالقوات قام بالتعدى على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح نارى كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار نارى بالذراع الأيسر ، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.. وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش - السلاح المستخدم - عدد من الطلقات النارية)

. كما تم ضبط (3 أشخاص) كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .



