الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة حالتين تعد على أملاك الدولة بقرية كفربولين بكوم حماده

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة اللواء محسن الجندي من إزالة حالة تعدى عبارة عن بناء سور 12 متر بدور أول علوى بدون ترخيص بقرية بولين الفوايد ، كما تم إزالة تعدى عبارة عن عشة بداخلها فرن بلدى على مساحة (15)م على قطعة أرض أملاك الدولة بقريه البلاكوس التابعة للوحدة المحلية بكفربولين وتم اتخاذ الازم وفقا للقانون 

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تثبيت أسعار الخضار والفاكهة في جميع منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.  

ووجه "رئيس المدينة" تعليماته الي الجهات المختصة برصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالة حيالها فورا وعدم التهاون في تطبيق القانون

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