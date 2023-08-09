العثور على جثمان فتاة مقطعة وملقى بالملاحات بالاسكندرية

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة الملاحات بالاسكندرية

تكثف الاجهزة الامنية بالاسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مقطعة إلى أجزاء، داخل مياه الملاحات، بدائرة قسم شرطة محرم بك.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد ورد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أحد الصيادين بالعثور على كيس بلاستيك أسود بمياه الملاحات، تنبعث منه رائحة كريهة، وبفضه وجد داخله أجزاء أدمية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، برفقة الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على كيس اسود مما يستخدم في جمع القمامة به أجزاء بشرية.وبسؤال شاهد العيان تبين أنه أثناء خروجه للصيد بمياه الملاحات فجرا فوجئ بالعثور على كيس اسود وبفضه وحد داخله أجزاء بشرية.

وجرى استدعاء وحدة الإنقاذ النهرى التابعة للحماية المدنية للبحث عن وجود أجزاء أخرى بالمياه، وتمكنوا من إخراج عدة أكياس أخرى بها أجزاء آدمية. وبمناظرتها تبين أنها لفتاة في العقد الثانى من العمر، بيضاء البشرة، ذو شعر أسود، وفى حالة تعفن رمى وتحلل بعض أجزاءها بفعل ملوحة المياه الشديدة

بالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة محرم بك، بالتحفظ على الأجزاء البشرية ونقلها إلى المشرحة، وندب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع العثور على الحثة ورفع ما به من آثار، إجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية الفتاة صاحبة الجثة، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوصول إلى مرتكبى الواقعة، وتكليف الأجهزة الأمنية بفحص جميع بلاغات الغياب لكشف هوية الجثة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.