مصرع عريس وشقيق العروسة فى حادث تصادم بالطريق الدولى غرب الإسكندرية

لقي عريس وشقيق عروسته مصرعهما وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل كانا يستقلانه، ما تسبب في سحب قائد السيارة الأولى للموتوسيكل والشابين لمسافة كيلومترات ودهسهم أسفل عجلاتها ووفاتهم في الحال.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة العامرية يفيد ورد بلاغا عن وقوع حادث في الطريق الدولي بالإسكندرية قبل مدخل الكيلو 21، وعلى الفور انتقل مأمور قسم العامرية وضباط القسم وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص والمعاينة تبين اصدام سيارة ملاكي ماركة BM، كان يقودها طالب بكلية الهندسة، بسيارة أخرى في الطريق الساحلي الدولي، فحاول الهرب فاصطدم بسيارة ملاكي ثانية وتسبب في إصابة قائدها واثنين آخرين، وحاول قائد الـBMالهروب مرة أخرى فاصطدم بقوة بموتوسيكل كان يقوده شابين، وعلقت السيارة بالموتوسيكل فسحبتهم لعدة كيلومترات حتى دهسهم أسفل عجلاته، وتمكن المارة من استيقافه.

تم نقل الشابين إلى المستشفى، وتبين أنهما كانا في طريقهما لشراء بدلة حفل خطوبة أحدهما ويُدعى مروان.إ. ج، والذي كان يستعد لخطبته غدا الخميس، والضحية الثانية هو شقيق العروسة ويُدعى محمود.ع.ط، وتم نقلهما إلى المشرحة، وجار استخراج تصاريح الوفاة لهما.