إصابة شخص في تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص مسطرد

لقى شخص حتفه ، إثر حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة " ك ج س " 26 سنة " وسيارة نصف نقل بسبب السرعة واسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.