تفاصيل لقاء الأنبا سيداروس بمناسبة نهضة العذراء في الزيتون

يتوافد الأقباط الأرثوذكس ، اليوم الأربعاء، إلى كنيسة السيدة العذراء في منطقة الزيتون، للمشاركة في فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة "صوم العذراء مريم" بدءًا من الساعة

يترأس الفعاليات نيافة الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، ويتناول العظة بعنوان "كونو مستعدين" ويتخلل اللقاء تفسير المعاني والأهداف من مزمور (مت 24: 44) بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

يعتبر هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يمًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهية القوة بالله والعقيدة.