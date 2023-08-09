الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النيبابة الإدارية تعاين الانهيار الجزئى لمنزل بالجمرك بالإسكندرية

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية  صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الذي تعرض للانهيار الجزئي أمس والكائن بناصية شارع محمود مصطفى عسل المنشية التابع لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

وكلفت المستشارة منى صلاح عفيفي القائم بعمل مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة للانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم مدير الإدارة الهندسية بحي الجمرك، ومهندس التنظيم بالمنطقة الكائن بها العقار، ومدير إدارة التدخل السريع، وسكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

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 حدوث انهيار جزئي

وأسفرت المعاينة عن: أن العقار مكون من طابق أرضي يضم محلات تجارية، وأربعة طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان وقت حدوث الانهيار، كما تبين حدوث انهيار جزئي أصاب واجهة العقار وسقف الطابقين الأول والثاني علوي، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

كما كشفت المعاينة: أن العقار كان قد سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته الشديدة حفاظًا على الأرواح، إلا أن القرار لم ينفذ.

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية  التحقيق، حيث قررشادي السعيد رئيس النيابة

تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية وتكليفها بإجراء معاينة للعقار للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار الجزئي، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، مع استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي الجمرك.

وجاري استكمال التحقيقات.

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