تشكيل لجنة لفحص انهيار بلكونة منزل قديم في بنها

قرر رئيس مركز ومدينة بنها في محافظة القليوبية، تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية، للانتقال لمكان المنزل القديم بمنطقة كفر مناقر لمعاينته على أرض الواقع.

وجاء قرار المعاينة بعد سقوط بلكونة من المنزل على طفل، ما أدى إلى مصرعه، وإصدار قرار بعد انتهاء أعمال الفحص بحق المنزل إما أعمال الترميم، أو الإزالة حتى سطح الأرض.

وصرحت نيابة بنها بدفن جثة الطفل ضحية الحادث عقب مناظرة الطب الشرعي.

وكان قد لقي طفل مصرعه إثر سقوط بلكونة منزل بمنطقة كفر مناقر بمدينة بنها في محافظة القليوبية عليه أثناء لهوه تحت المنزل، وتم نقل جثة الطفل للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنها من الأهالي بمصرع طفل أثناء اللهو تحت بلكونة منزل قديم بمنطقة كفر مناقر، وبالمعاينة والفحص تبين تفاصيل الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.