طريقة عمل ناجتس السلمون.. يعالج التهاب القولون

يعمل سمك السلمون على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن خطر الالتهابات كالتهاب القولون التقرحي، كما يحتوي على الأوميجا 3 الضرورية لوظائف الدماغ وصحة القلب، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل: فيتامين ب12، وفيتامين د، والسيلينيوم، لذا نقدم لك طريقة عمل ناجتس السلمون المقرمش واللذيذ.

ناجتس السلمون

طريقة عمل ناجتس السلمون

المقادير

- السلمون : كيلو (منظف)

- دقيق : نصف كوب

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- بقسماط : كوب

- الزيت النباتي : كوب

- البيض : 1 حبة

- الماء : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الدقيق، والثوم البودرة، وملعقة صغيرة من الملح، ورشة فلفل أسود، ثم أضيفي قطع السلمون وقلبيها بالتتبيلة حتى تتغطى بالكامل.

في وعاء جانبي صغير الحجم، اخلطي البقسماط مع كمية الملح المتبقية ورشة فلفل أسود.

اخفقي البيض مع الماء في وعاء صغير باستخدام شوكة واتركيه جانباً.

غمّسي قطع السلمون بمزيج البيض، ثم بخليط البقسماط.

سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي قطع السلمون وقلبيها حتى تتحمر وتنضج، ثم صفيها من الزيت وضعيها على محارم ورقية لتتشرب الزيت الفائض منه وضعيه في طبق التقديم وقدميه.