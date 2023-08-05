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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سلمون مشوي بصلصة الليمون.. رجيم بلا حرمان

سلمون مشوي بصلصة
سلمون مشوي بصلصة الليمون للرجيم

سلمون مشوي بصلصة الليمون للرجيم، السلمون يعدّ من أفضل أنواع الأسماك لاحتوائه على مضادات الأكسدة ونسبة قليلة من الدهون، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها للرجيم مشبعة وطيبة ومفيدة.

سلمون مشوي بصلصة الليمون للرجيم


مقادير سلمون مشوي بصلصة الليمون للرجيم

- السلمون : 4 شرائح
- الثوم : فصّان (مهروس)
- ملح : رشّة
- فلفل أسود : رشّة
- روزماري : ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)
- ريحان : ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : نصف كوب

سلمون مشوي بصلصة الليمون للرجيم

طريقة التحضير

في وعاء اخلطي الثوم مع الملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون الحامض حتى تتجانس.
ضعي شرائح السلمون في التتبيلة حتى تتغطى بالكامل.
وزعي شرائح السلمون في صينية فرن مدهونة بالقليل من زيت الزيتون.
انثري الروزماري والريحان على وجه السلمون.
حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
أدخلي الصينية إلى الفرن حتى يتحمر السمك وينضج وقدميه ساخناً.

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