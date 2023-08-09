بدون فرن.. طريقة تحضير الخبز في المنزل

الخبز من الأشياء التي لا يستغنى عنها الجميع في مختلف أكلاتهم ووصفاتهم، فيكون السحب عليه بشكل كبير، لذلك نقدم لك طريقة موفره لتحضيره في المنزل بدون بذل مجهود.

طريقة عمل الخبز

طريقة عمل خبز بدون فرن

المقادير

- دقيق : 3 اكواب

- ماء دافئ : كوب ونصف

- الخميرة الفورية : نصف ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- سكر : رشّة

طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والخميرة، والملح، والسكر، في وعاء عميق واخلطي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

صُبي الماء تدريجياً وإعجني المزيج بيديكِ حتى يتماسك وتحصلي على عجينة ناعمة، ثم غطّي الوعاء، واتركي العجينة جانباً لحوالي ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

إصنعي 10 كرات متساوية الحجم من العجينة وضعيها على طبق واسع منثور بالدقيق.

إضغطي على كرات العجين بيديكِ حتى تحصلي على شكل دوائر.

غطي العجين بفوطة مطبخ نظيفة واتركيها جانباً لحوالي 5 دقائق حتى ترتاح.

ضعي قطعة من العجين على سطح العمل المنثور بالدقيق وافرديها باستخدام النشابة حتى تصبح رقيقة.

كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين.

غطي قطع العجين بفوطة المطبخ واتركيها جانباً لحوالي 10-15 دقيقة حتى ترتاح.

حمّي مقلاة واسعة غير قابلة للإلتصاق على نار متوسطة.

ضعي قطعة من الخبز في المقلاة مع التقليب عدّة مرات والضغط قليلاً حتى ينتفخ الخبز، وكرري العملية حتى انتهاء الكمية، ثم قدمي الخبز ساخناً.