الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

توجيه رئاسى بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر في دعم الفئات الأولى بالرعاية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

txt

السيسي يشكر طائفة البهرة للمساهمة في تطوير مقامات آل البيت (شاهد)

txt

السيسي: طائفة البهرة يعيشون وسط أهلهم في مصر (شاهد)

txt

خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة.. الرئيس السيسي يصلي ركعتين تحية للمسجد

txt

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس كينيا

txt

السيسي يثمن الدور المقدّر لسلطان طائفة البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر، وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

 

تحقيق التنمية الشاملة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" في دعم الفئات الأولى بالرعاية