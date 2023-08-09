تعيين الدكتور وجدي رفعت عميدًا لتربية نوعية جامعة أسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور وجدى رفعت فريد نخلة؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية، والنهوض بها على المستوى التعليمي، والإداري والبحثي؛ في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، والوزارة.

الدكتور وجدي رفعت

كان قد تم تكليف الدكتور وجدي رفعت فريد نخلة أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية النوعية؛ للقيام بأعمال عمادة الكلية في يناير 2017 إلى أن تم صدور قرار جمهوري سابق بتعيينه عميداً للكلية عام 2019 لمدة 3 سنوات، ثم أعقبها استمراره فى تقلد المنصب كقائم بالعمل.

وشغل الدكتور وجدي رفعت منصب وكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2012، كما شغل منصب رئيس لمجلس قسم التربية الفنية عام 2016.