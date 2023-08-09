Facebook و Instagram يواجهان مشكلة إخبارية

بدأت Meta في حظر الأخبار على Facebook و Instagram في كندا الأسبوع الماضي، والآن يرد الناشرون المحليون على شركة التواصل الاجتماعي. وفقًا للتقارير، تسعى مجموعات صناعة الأخبار الكندية إلى إجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار في قرار الشركة حجب الأخبار على منصاتها.

وافق البرلمان الكندي على "قانون الأخبار عبر الإنترنت" الذي سيجبر شركات مثل Meta و Google على إبرام صفقات مع ناشرين محليين وإجراء مدفوعات. تلقى مشروع القانون ردا مماثلا من جوجل.

ذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن طلبًا تم تقديمه من قبل هيئات الصناعة نيوز ميديا كندا والرابطة الكندية للمذيعين، إلى جانب الإذاعة العامة CBC / Radio-Canada. اتهموا الوالد على Facebook بإساءة استخدام مركزه المهيمن.

قالت مجموعات صناعة الأخبار في تطبيق مع مكتب المنافسة الكندي: "من خلال قرارها بحظر المحتوى الإخباري من منصاتها الرقمية، تسعى Meta إلى إضعاف قدرة المؤسسات الإخبارية الكندية على المنافسة بفعالية في نشر الأخبار وأسواق الإعلان عبر الإنترنت".

قال مقدمو الطلبات في بيان: "سلوك ميتا المانع للمنافسة، والذي جذب انتباه المنظمين في جميع أنحاء العالم، سيعزز موقعها المهيمن بالفعل في الإعلان وتوزيع وسائل التواصل الاجتماعي وسيضر بالصحافة الكندية".

ماذا يجب أن تقول ميتا



في غضون ذلك، أشار متحدث باسم Meta إلى بيان الأسبوع الماضي الذي قال إن القانون الكندي يستند إلى فرضية خاطئة مفادها أن Meta تستفيد بشكل غير عادل من محتوى الأخبار الذي يتم مشاركته على منصتنا.

قيل سابقًا أن المستخدمين لا يأتون إلى Facebook و Instagram للحصول على الأخبار، وإجبار الشركة على الدفع مقابل المحتوى الذي تتم مشاركته على منصاتها أمر غير مستدام لأعمالها.

لا توجد إعلانات للميتا

وفي تقرير ذي صلة، أوقفت عدة شركات ووكالات حكومية كندية الإعلان على فيسبوك وإنستغرام بعد أن قررت الشركة وقف الوصول إلى الأخبار على المنصات. وتشمل هذه Postmedia و Torstar Corporation و Cogeco و Quebecor و CBC / Radio Canada و Stingray.