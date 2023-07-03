Meta تزيل 25 مليون محتوى سيء من Facebook و Instagram

أدرجت شركة Meta الأم لفيسبوك وإنستغرام في تقرير الإجراءات التي اتخذتها ضد المحتوى السيئ على كلتا منصتيها على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو بالهند. يبلغ عدد المحتوى السيئ ما يقرب من 25 مليونًا ويتضمن أقسامًا مثل البريد العشوائي وعُري البالغين والنشاط الجنسي وخطاب الكراهية والعنف والتحريض ، من بين أمور أخرى.

في تقريرها الشهري وفقًا لقواعد IT (إرشادات الوسيط وقواعد أخلاقيات الوسائط الرقمية) لعام 2021 ، قالت الشركة إنها أزلت هذا المحتوى عبر 13 سياسة لـ Facebook و 12 سياسة لـ Instagram في الفترة من 1 إلى 31 مايو.

وقالت الشركة إنها تلقت شكاوى حول هذا المحتوى عبر قنوات معدة مسبقًا. وتشمل هذه القنوات المحددة مسبقًا لانتهاكات محددة ، وتدفقات الإصلاح الذاتي حيث يمكنهم تنزيل بياناتهم ، وسبل معالجة مشكلات اختراق الحساب وما إلى ذلك. كما أخذت الشركة في الاعتبار الطلبات الواردة من لجنة التظلمات (GAC).



تم تلقي تقارير محتوى سيء لـ Facebook

وفقًا لـ Meta ، تلقى Facebook 16995 تقريرًا من خلال آلية التظلم الهندية ، وقمنا بالرد على 100٪ من هذه التقارير. قدمت الشركة أدوات للمستخدمين لحل مشكلاتهم في 2325 حالة.

من بين التقارير الأخرى البالغ عددها 14،670 حيث كانت هناك حاجة إلى مراجعة متخصصة ، قمنا بمراجعة المحتوى وفقًا لسياساتنا ، واتخذنا إجراءات بشأن 2،299 تقريرًا إجمالاً. وأضاف ميتا أنه تمت مراجعة التقارير المتبقية البالغ عددها 12371 تقريرًا ولكن ربما لم يتم اتخاذ أي إجراء بسبب الأسباب الموضحة أعلاه ".



تم تلقي تقارير محتوى سيئة لـ Instagram

على Instagram ، تلقت الشركة 16267 تقريرًا من خلال آلية التظلم الهندية في الفترة من 1 إلى 31 مايو واستجابت بنسبة 100 ٪ من التقارير.

وقالت الشركة: "من بين هذه التقارير الواردة ، قدمنا أدوات للمستخدمين لحل مشكلاتهم في 3828 حالة".

ومن بين التقارير الأخرى البالغ عددها 12439 التي كانت بحاجة إلى مراجعة متخصصة ، اتخذت إجراءات بشأن 2671 تقريرًا في المجموع. تمت مراجعة التقارير المتبقية البالغ عددها 9768 تقريرًا ولكن ربما لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.

يتعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم نشر تقارير امتثال شهرية وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021.