افتتاح مركز للتخاطب وعلاج الأطفال من ذوي الهمم بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي لرعاية وعلاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، وذلك بمركز شباب مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن افتتاح المركز يأتي ضمن افتتاحات لمراكز تخاطب جديدة على مستوى الجمهورية، لتوفير الوسائل العلاجية الحديثة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالأطفال من ذوي القدرات والهمم، والذين يعانون من صعوبة التعامل مع الآخرين، وعدم القدرة على التكلم والتوحد وصعوبات التعلم، إلى جانب توفير المراكز المتخصصة لعلاج هذه الفئات من الأطفال، لتصحيح سلوكياتهم وتنمية قدراتهم.