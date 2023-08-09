رسائل نصية على الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ببورسعيد لاستلام الكارت الموحد

بدأت محافظة بورسعيد ارسال رسائل نصية للمواطنين عبر الهاتف المحمول لاستلام الكارت الموحد، يهدف تطبيق الكارت الموحد إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن.

وكما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الايداع او استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الٱتية للبريد المصري.

ويضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل اضافة لخدمات المدفوعات الحكومية وسيتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى احدى شركات المحمول وسيكون مزود ببصمة الكترونية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم البدء في تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد شهر أغسطس 2023 و سيتم تعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف المحافظات بعد ذلك بعدة شهور .و يتميز الكارت الموحد بـ بصمة ذكية، للتأكد من أن الخدمة تمت بشكل سليم مع العلم ان إصدار الكارت الموحد للمواطن مجانا.



كما أعلنت محافظة بورسعيد وهى اول يطبق فيها الكارت الموحد أنه يمكن استخراج الكارت الموحد من عدة أماكن خلال فروع البريد ومراكز التموين ومبنى التأمين الصحى ومركز تكنولوجى الديوان بمحافظة بورسعيد ،على أن تذمر اسم الجهة فى الرساله المرسله للمواطن على تليفونه المحمول اى أن كل مواطن يتوجه إلى الجهة المذكورة فى الرسالة النصية لاستخراج الكارت الموحد ويستطيع المواطنون استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023 عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية .

ويضمن الكارت الموحد، وصول الدعم للمستحقين في الدولة، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المتاحة للمواطنين ومن اهم مزايا استخراج الكارت الموحد 2023 هو أنه البديل الأفضل لبطاقة التموين و يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز ويحصل المواطن من خلاله على الخبز المدعم وهو يحافظ على حقوق جميع المواطنين من السرقة.