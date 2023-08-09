تعيين 144 شاب وفتاة من ذوي الهمم بالإسكندرية

نجحت مديرية القوى العاملة بالاسكندرية، فى تعين 4430 شابا وفتاة مختلفة المؤهلات و144 شابا وفتاة من ذوى الهمم بالإسكندرية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم لهم هذا بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم، مشيرا الى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

وأشار الشريف، إلى أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال؛ وكيل المديرية ؛ قامت خلال شهر يوليو بتعيين 4430 شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و144 شابا وفتاة من ذوي الهمم وذلك بمنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعيديد من شباب المحافظة.

ومن جانبه؛ أوضح وكيل المديرية، انه خلال شهر يوليو تم تعيين 2949 شاب وفتاة من حملة المؤهلات بمؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1481 شاب وفتاة من غير حملة المؤهلات من أبناء المحافظة.