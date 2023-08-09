كوريا الجنوبية: إلغاء 140 رحلة جوية في جزيرة "جيجو" بسبب إعصار خانون

أعلن مطارجيجو الدولي في كوريا الجنوبية عن إلغاء نحو 140 رحلة جوية اليوم الأربعاء في جزيرة "جيجو" الجنوبية بسبب اقتراب إعصار خانون .

إعصار خانون

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أن الإعصار القوي كان يتجه من اليابان إلى كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يصل إلى المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد غدا الخميس.

وذكرت السلطات البحرية الكورية الجنوبية أنه تم تعليق جميع خدمات قوارب الركاب من وإلى جزيرة "جيجو"، ومن المتوقع استئناف تشغيلها بعد غد الجمعة .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة المطارات الكورية الجنوبية (KAC) التي تدير 14 مطارا محليا باستثناء مطار "إنتشون" الدولي، أنه تم إلغاء حوالي 87 رحلة مغادرة في المطارات اعتبارا من الساعة 11 صباحا .

وأثر الإعصار على 33 رحلة من مطار "كيمبو" الدولي في سول، و22 رحلة من "جيجو"، و13 رحلة من "بوسان"، و6 رحلات من "كوانغجو"، و5 رحلات من "تشيونغجو".