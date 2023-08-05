إنهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة عقب إعصار خانون بتايوان

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بهطول أمطار غزيرة بعد إعصار خانون على المناطق الجبلية في تايوان، اليوم السبت، مما تسبب في سيول وانهيارات أرضية، أدت إلى إغلاق الطرق وتقطع السبل بمئات الأشخاص، فيما سارعت السلطات لفتح طرق النقل.

اقرأ أيضا .. الرئيس الصيني يدعو لبذل أقصى الجهود للبحث عن المفقودين والمحاصرين جراء الفيضانات

إعصار خانون عبر شمال البلاد

وسقطت الأمطار على مقاطعة نانتو بوسط تايوان، بعد أن مرّ إعصار خانون عبر شمال البلاد يوم الخميس الماضي، وأغرقت أمطار تجاوز منسوبها مترًا بلدة ريناي، ودمرت طرقًا وتسببت في انهيارات أرضية وطينية، وقالت الحكومة إن شخصين فُقدا وأكثر من 460 أغلبهم في المناطق الجبلية تقطعت بهم السبل.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن رئيس مقاطعة نانتو أوضح أن بعض الأشخاص تقطعت بهم السبل في الجبال، وحث الحكومة المركزية والقوات المسلحة على إرسال المساعدة في أقرب وقت ممكن.

استمرار الأمطار الغزيرة

وتعهد وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، بتقديم أكبر الموارد لمساعدة الحكومة المحلية على إصلاح البينة التحتية وخطوط النقل، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع لكن بمستويات منخفضة، بينما تواصل السلطات إصدار تحذيرات من احتمال حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية بوسط وجنوب البلاد.