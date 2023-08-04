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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إعصار خانون يقطع الكهرباء ويلغي رحلات الطيران في اليابان.. فيديو

إعصار
إعصار

تسبب إعصار تيفون خانون، في انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء مئات الرحلات الجوية في مناطق جنوب اليابان، وصاحب الإعصار رياح عاتية وأمطار غزيرة، مما أثر في حياة السكان المحليين والسياح في المنطقة.

تسبب إعصار "خانون" في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب اليابان، وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى جزر أوكيناوا وغيرها من الجزر المجاورة، ما أدى إلى تعطيل رحلات السياح الذين يقضون عطلاتهم في المنتجعات الساحلية الاستوائية.

يعتبر إعصار "خانون" قويًا جدًا، إذ بلغت سرعة الرياح فيه نحو 180 كيلومترًا في الساعة، ووفقًا لتصنيف وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ذكرت شركة أوكيناوا للطاقة، أن نحو 220580 منزلًا انقطعت عنها الكهرباء صباح الأربعاء، ما يشكل نحو 35% من إجمالي المنازل في المنطقة. وتم توجيه تحذيرات لسكان أوكيناوا وجنوب محافظة كاجوشيما لإخلاء منازلهم والانتقال إلى أماكن آمنة. وقد دعت السلطات أكثر من 690,000 شخص لاتخاذ التدابير اللازمة للسلامة.

الخسائر البشرية والتأثيرات الأخرى:

وتوفى رجل عمره 90 عامًا في أوكيناوا بسبب الإعصار، حيث علق تحت مرآب للسيارات نتيجة الرياح العاتية. وأصيب 11 شخصًا بجروح طفيفة في المنطقة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من فيضانات وانهيارات أرضية في بعض مناطق جزيرة أوكيناوا. وتشير التقارير إلى أن الإعصار كان على بعد 70 كيلومترًا جنوب جزيرة كوميجيما في أوكيناوا، وكان يتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربيوقد من المتوقع أن يمر الإعصار في وقت لاحق من هذا الأسبوع عبر شرق الصين.

تأثير الإعصار في رحلات الطيران:

ألغيت أكثر من 400 رحلة جوية يوم الأربعاء، وتأثر أكثر من 65,000 مسافر بسبب إلغاء الرحلات. وهذا يعني أن العديد من السياح والمسافرين تأثروا بشكل كبير وتعطلت خططهم السفرية.

تتعرض مناطق جنوب اليابان لتأثير إعصار تيفون خانون الذي يترافق مع رياح عاتية وأمطار غزيرة. انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية، ما أثر فى السكان المحليين والسياح في المنطقة. تم إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. يجب على السكان اتخاذ التدابير اللازمة للسلامة والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

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