استمرار انعقاد برنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى

أقيم برنامج (اقرأ) الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية أمس الثلاثاء 8 / 8 / 2023م بـ(17) مديرية بواقع (90) مكتبة من مكتبات المساجد الكبرى، وسط إقبال كثيف من الرواد والجمهور والطلاب، وقد أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد، مما يسهم بفاعلية في بناء الأوطان ورفع رايتها.

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

من مديرية أوقاف الإسكندرية: مكتبة أحمد يحيى بإدارة شرق.

ومن مديرية أوقاف البحيرة: مكتبة صقر بإدارة أبو المطامير ثالث، ومكتبة السنوسي بإدارة حوش عيسي ثان، ومكتبة كحلة بإدارة الدلنجات، ومكتبة ناصر بإدارة دمنهور ثان، ومكتبة عثمان بن عفان بإدارة حوش عيسى أول.

ومن مديرية أوقاف بور سعيد: مكتبة الرضوان بإدارة الشرق وبور فؤاد ، ومكتبة السلام الكبير بإدارة الشرق وبور فؤاد، ومكتبة مريم القطرية بإدارة الضواحي والمناخ، ومكتبة بور فؤاد العامة بإدارة الشرق وبور فؤاد، ومكتبة المجمع الاسلامي بإدارة الضواحي والمناخ.

ومن مديرية أوقاف الدقهلية: مكتبة الموافي بإدارة غرب المنصورة، ومكتبة مسعود بإدارة طلخا، ومكتبة الإيمان بإدارة شرق المنصورة، ومكتبة الشيخ حسانين بإدارة غرب المنصورة، ومكتبة المراكبي بإدارة شرق المنصورة، ومكتبة دليور بإدارة غرب المنصورة.

مديرية أوقاف دمياط

ومن مديرية أوقاف دمياط: مكتبة عمرو بن العاص بإدارة دمياط، ومكتبة النصر بإدارة كفر سعد، ومكتبة الكبير بإدارة فارسكور.

ومن مديرية أوقاف السويس: مكتبة التنعيم بإدارة فيصل، ومكتبة السلام بإدارة الأربعين، ومكتبة البطراوي بإدارة الجناين، ومكتبة النموذجية 77 بإدارة الأربعين، ومكتبة يوسف شاهين بإدارة الزرقا، ومكتبة الجديد بإدارة كفر سعد، ومكتبة جليدان بإدارة الأربعين، ومكتبة الجعفري بإدارة السويس.

ومن مديرية أوقاف الشرقية: مكتبة سرمد بإدارة منيا القمح، ومكتبة محروس بإدارة الإبراهيمية، ومكتبة ستسيتة نصار بإدارة الإبراهيمية، ومكتبة عيوشة صالح بإدارة أبو حماد جنوب.

ومن مديرية أوقاف الفيوم: مكتبة الهداية بإدارة العجميين، ومكتبة سعداوي بإدارة الغرق، ومكتبة التقوى الشرقي بإدارة طامية ثان.

ومن مديرية أوقاف كفر الشيخ: مكتبة الكبير بإدارة الحامول شرق، ومكتبة سيدي عامر بإدارة مطوبس قبلي، ومكتبة أبو النجاة بإدارة فوة.

ومن مديرية أوقاف مطروح: مكتبة الكبير بإدارة سيوة.

ومن مديرية أوقاف المنوفية: مكتبة الوفاء بإدارة بركة السبع، ومكتبة عز الدين بإدارة تلا.

ومن مديرية أوقاف بني سويف: مكتبة الكبير بإدارة مركز بني سويف، ومكتبة الكبير بإدارة مركز بني سويف، ومكتبة الكبير بإدارة ناصر، ومكتبة الأشراف بإدارة الواسطى.

ومن مديرية أوقاف أسيوط : مكتبة الخليل بإدارة المدينة جنوب، ومكتبة السلطان الفرغل بإدارة أبو تيج، ومكتبة الكبير بإدارة المركز بحري، ومكتبة العياط الكبير بإدارة بني عدي.

ومن مديرية أوقاف شمال سيناء: مكتبة آل بدوي بإدارة شرق العريش، ومكتبة عثمان بن عفان بإدارة غرب العريش، ومكتبة الزهراء بإدارة بئر العبد.

ومن مديرية أوقاف المنيا: مكتبة الشيخ سلامة الشرقي، ومكتبة الهداية، ومكتبة الفولي، ومكتبة قاسم المصري.

ومن مديرية أوقاف سوهاج: مكتبة العارف بالله ببندر سوهاج، ومكتبة أبو القاسم البحري بطهطا، ومكتبة عمار بن ياسربالبلينا، ومكتبة مسلم بن عقيل بأخميم، ومكتبة الشيخ عواجه بطهطا ، ومكتبة الأشراف بمشطا.

ومن مديرية أوقاف الأقصر مكتبة النصر، ومكتبة البر والتقوى، ومكتبة الحرمين.