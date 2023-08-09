الأوقاف: القيادة السياسية تهتم بالتراث والحضارة المصرية العريقة

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه جرى تطوير مسجد السيدة نفيسة والمقام والمقصورة الرئيسية، مشيرًا إلى أن المنطقة المحيطة بالمسجد مكتظة بالسكان وبها مقابر، ولكن ذلك لم يكن عائقا أمام التطوير، فقد تمت عمليات التطوير على قدم وساق، وجرى تطوير الميدان بالكامل.

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وزير الأوقاف وجه بفتح مسجد السيدة نفيسة

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الأوقاف وجه بفتح المسجد والمقام مباشرة دون أي تأخير ليوم أو يومين اثنين، لأنه يعلم مدى شوق المصريين لزيارة السيدة نفيسة.

الاستعانة بالخبراء الأثريين وعلماء التاريخ والآثار

وتابع: "اهتمام القيادة السياسية ليس بالمسجد فقط، ولكن بالتراث والحضارة المصرية العريقة، في عمليات التطوير يوجد لدينا علماء آثار وتاريخ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحيث يتم الحفاظ على التراث والحضارة والشكل والقيمة التاريخية الجميلة والعظيمة، لذلك، فقد جرى الاستعانة بالخبراء الأثريين وعلماء التاريخ والآثار".