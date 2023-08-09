فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه والبيئة من مركز ومدينة ابوتيج التابعة لمحافظة اسيوط وبناءا على توجيهات وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط تم رفع الاشغالات في ساحة السلطان الفرغل وشارع الجلاء ومدخل كوبري الهاويس في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج.

قام الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بمتابعة هذا العمل وبإشراف من نائب رئيس المركز اسامه محمد كامل.

شارك في إزالة الاشغالات نصار البكري، مدير إدارة الاشغالات، وأفراد قسم الاشغالات، بالإضافة إلى مؤمن جابر رئيس قسم النظافة وعمرو الطبري مسئول النظافة وعمال النظافة في المجلس.

تيسير حركة المرور

تمت هذه الخطوة من أجل تيسير حركة المرور وحفاظا على المنظر الجمالي لساحة السلطان الفرغل. وفي إطار تجميل المكان، سيتم التشجير حول السور.

وتتواصل المتابعة لضمان إزالة أي اشغالات متبقية والحفاظ على النظافة والبيئة في المدينة.

يعكس هذا العمل التزام مركز ومدينة أبوتيج بالاهتمام بالنظافة والبيئة وسعيها المستمر للمحافظة على المدن نظيفة وجميلة لمواطنيها وزوارها.

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج

رفع الاشغالات والحفاظ على النظافة والبيئة في مدينة أبوتيج