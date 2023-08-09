استمرار برنامج التأهيل العسكري للطلاب بشباب ورياضة سوهاج

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع المديرية، تنفيذ فاعليات برنامج التأهيل العسكري، للطلاب الراغبين في الانضمام لكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وذلك بنادي المحليات، وستاد سوهاج الرياضي، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.





بدأ تدريب برنامج التأهيل العسكري من يوم ٢٠ يوليو المنصرم بصالة نادي المحليات وستاد سوهاج الرياضي وحمام السباحة.





يتم التدريب بصالة نادي المحليات ومضمار ألعاب القوى باستاد سوهاج الرياضي وحمام سباحة ستاد سوهاج وذلك يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويشتمل البرنامج على التأهيل البدني والرياضي والذي يتم على أسس علمية سليمة وبتخطيط دقيق للأحمال التدريبية لكي يصل الطالب إلى المستوى المطلوب في اختبارات الكليات العسكرية وكذلك قفزة الثقة والسباحة والتأهيل النفسي.





وتقدم الوزارة هذا البرنامج بسعر رمزي للطلاب حيث يبلغ قيمة الاشتراك الشهري ٢٠٠جنيه فقط.





وقال الدكتور محمد فريد شوقي إن هذا البرنامج تقدمه وزارة الشباب والرياضة كخدمة للمجتمع وبناء على ذلك فإن سعر البرنامج رمزي ووجه بالعمل على زيادة إعداد المشاركين وتوسيع قاعدة المشاركة.