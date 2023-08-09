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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس الملك.. موعد مباراة الهلال والشباب بنصف نهائي البطولة العربية والقناة الناقلة

الهلال والشباب
الهلال والشباب

يلتقي الهلال السعودي مع مواطنه الشباب، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

 

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البطولة العربية.. تشكيل الشرطة العراقي المتوقع لمباراة النصر السعودي في نصف النهائي

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البطولة العربية.. تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشرطة العراقي في نصف النهائي

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موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية

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قرار جديد في دور نصف نهائي البطولة العربية

 

موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية 

و تنطلق صافرة أحداث مباراة الهلال والشباب في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي يستضيفها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

 

القناة الناقلة لمباراة الهلال والشباب بنصف نهائي البطولة العربية 

وتذاع مباراة الهلال والشباب بنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال اليوم على شبكة قنوات “ssc”، والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري لهذه النسخة. 

 

ويأمل جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وحصد أول ألقابه خلال ولايته الثانية للزعيم السعودي.

 

 

 

 