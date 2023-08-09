البطولة العربية.. تشكيل الشرطة العراقي المتوقع لمباراة النصر السعودي في نصف النهائي

يتقابل فريق الشرطة العراقي بنظيره النصر السعودي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

تشكيل الشرطة العراقي المتوقع أمام النصر السعودي في نصف نهائي البطولة العربية

في حراسة المرمى: أحمد باسل فاضل.

في خط الدفاع: أحمد يحيى، مناف يونس، كرار عامر عبد، فيصل جاسم.

في خط الوسط: أمير صباح، بوبكر مجيد، نيانغ، أحمد فرحان مشرف.

في الهجوم: محمود المواس، فهد يوسف.

تأهل الشرطة العراقي للدرو نصف النهائي في البطولة العربية

وتأهل فريق الكرة الأول بنادى الشرطة العراقي للدور نصف النهائي، بعدما حقق الفوز على السد القطري بنتيجة 4/2، فيما تأهل النصر، عقب فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة 3/1.

موعد مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي والقنوات الناقلة

و تنطلق صافرة أحداث المواجهة المرتقبة بين النصر السعودي ونظيره الشرطة العراقي في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تُنقل على شبكة قنوات "SSC".