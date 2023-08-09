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الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس

الطقس
الطقس

 تشهد القاهرة وباقي محافظات الجمهورية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بعد موجة شديدة الحرارة ضربت البلاد الأيام الماضية، ليسود الأربعاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

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حالة الطقس اليوم.. أماكن سقوط الامطار في مصر

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الأرصاد تزف بشرى عن تحسن حالة الطقس (فيديو)

 وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل، وفرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

 فيما كشفت الهيئة في بيانها عن حالة البحر المتوسط، والتي من المتوقع أن تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

 وعن حالة البحر الأحمر، أوضحتها الأرصاد، حيث تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

 وتنشر “بوابة الوفد” في السطور التالية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة والمحافظات:

 درجات الحرارة اليوم:

 القاهرة 34     25

 العاصمة الإدارية  34     25

6  أكتوبر  35     24

 بنها  34     25

 دمنهور   34     26

 المنصورة   34     25

 الزقازيق    35     26

 شبين الكوم  34     25

 طنطا  33     24

 دمياط  32     25

 بورسعيد   33     26

 الإسماعيلية   36     24

 السويس   37     25

 العريش   33     24

 رفح    32     25

 رأس سدر   38     27

 نخل    36     18

 كاترين 33     16

 الطور  36     27

 طابا    36     25

 شرم الشيخ   40     30

 الإسكندرية  32     24

 العلمين الجديدة 32     24

 مطروح   31     25

 السلوم  33     23

 سيوة   36     24

 رأس غارب  39     29

 الغردقة   40     31

 سفاجا  39     29

 مرسى علم  41     30

 شلاتين 40     30

 حلايب 38     30

 أبو رماد  40     29

 رأس حدربة  37     28

 الفيوم  35     25

 بني سويف  35     26

 المنيا  37     26

 أسيوط  38     25

 سوهاج  40     27

 قنا  43     28

 الأقصر  45     27

 أسوان  44     30

 الوادي الجديد  45     25

 أبو سمبل  44     29

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