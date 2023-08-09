حالة الطقس اليوم.. أماكن سقوط الامطار في مصر

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك تحسن نسبي فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على كافة أنحاء البلاد وذلك حتى الاثنين المقبل.

سقوط أمطار

وأضافت الهيئة، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد( حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر) ، فضًلا عن نشاط الرياح المثيرة للاتربة والرمال على تلك المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وارتفاع في نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 31 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 45