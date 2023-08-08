الكشف عن أطقم مباراة الهلال والشباب في البطولة العربية

شهد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال والشباب الذي عقد عصر اليوم الثلاثاء، الكشف عن أطقم الفريقين في لقاء نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023 "كأس الملك سلمان".

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من المقرر أن تقام مباراة الهلال أمام الشباب في تمام الساعة التاسعة مساء يوم غدًا الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

الكشف عن أطقم مباراة الهلال والشباب بنصف النهائي

وتم الكشف خلال الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء نادي الهلال الأزرق الكامل بينما سيرتدي لاعبي نادي الشباب اللون الأبيض الكامل في لقاء نصف نهائي كأس الملك سلمان.

كان الهلال قد تأهل من ربع تهائي البطولة العربية للأندية الأبطال على حساب فريق الاتحاد بنتيجة 3-1، بينما تأهل الشباب على حساب فريق الوحدة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.