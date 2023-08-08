قائد النصر: جاهزون لخطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة العربية

أكد عبدالله مادو قائد فريق النصر السعودي جاهزية العالمي لخوض المباراة المرتقبة ضد الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية ".

وقال قائد فريق النصر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: " جاهزون لخطف بطاقة التأهل للنهائي، نحن هنا نمثل فريقا كبيرا بحجم النصر، يجب علينا إسعاد جماهيرنا دائمًا".

وأضاف: " لاعب كرة القدم لا يخاق، ونحن جاهزون وباذن الله نقدم المستوى المأمول ".

في حين علق كاسرترو مدرب النصر عن المباراة قائلًا: " مباراة غدًا لها طابع خاص وستكون صعبه ضد الشرطة الذي أخرج فريق محترم كالسد الذي مر عليه لاعبين ومدربين كبار ويلعب دائما على البطولات في قطر ومن قام بإخراجه فهو بالتأكيد فريق كبير ".

وتابع كاسترو عن دور ثنائي الوسط الأجنبي: " وجود الخيبري يعطي فوفانا وبروزوفيتش أريحية في التقدم للأمام ، كما حدث مع فوفانا في المباراة الماضية حين تقدم وسجل هدف ".

أنباء بتأجيل مباراة النصر والاتفاق في الدوري:

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول إمكانية تأجيل مباراة النصر والاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد، وذلك في حال تأهل النصر إلى نهائي البطولة العربية للأندية.