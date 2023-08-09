السعودية تدعو المستثمرين للدخول فى صناعة التمور

دعا صاحبُ السموُّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم،رئيس اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور المستثمرين للدخول فى صناعة التمور بالمنطقة واستغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية قطاع التمور والنخيل. أكد أمير القصيم دعم وتشجيع المهتمين ورجال الأعمال في الداخل والخارج للإستفادة من الفرص الاستثمارية و المبادرات التي تركز على النخيل والتمور والصناعات التحويلية المشتقة منهاكون القطاع من مرتكزات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير عددًا من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع النخيل بكرنفال بريدة للتموركما أكد حرص المنطقة على تسهيل جميع إجراءات المستثمرين في جميع المجالات الاقتصادية ومن بينها قطاع النخيل والتمور.

آعلن الأمير تشكيل فريق من مركز التنمية الاقتصادية لتسهيل وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها ودعم الحراك الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.

من جانبه أعلن الدكتور خالد النقيدان الرئيس التنفيذى لكرنفال التمور ببريدة ارتفاع حجم انتاج القصيم من التمور إلى 320 طنا سنويا وهو ما ساهم فى زيادة حجم الصادرات إلى 1.28 مليار ريال العام الماضى لتحتل الصدارة بين الدول فى مجال تصدير التمور.