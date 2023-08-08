أشهر أعراض سرطان الغدة الدرقية.. صعوبة في البلع أبرزها

سرطان الغدة الدرقية هو نمو للخلايا يبدأ في الغدة الدرقية، والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة العنق ، أسفل تفاحة آدم مباشرة وتفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والوزن.

قد لا يسبب سرطان الغدة الدرقية أي أعراض في البداية ولكن مع نموه ، يمكن أن يسبب علامات وأعراضًا ، مثل تورم رقبتك وتغيرات في الصوت وصعوبة في البلع.

توجد عدة أنواع من سرطان الغدة الدرقية تنمو معظم الأنواع ببطء ، على الرغم من أن بعض الأنواع يمكن أن تكون شديدة العدوانية، ويمكن علاج معظم سرطانات الغدة الدرقية بالعلاج.

يبدو أن معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية آخذة في الازدياد، وقد تكون الزيادة ناتجة عن تقنية التصوير المحسّنة التي تسمح لمقدمي الرعاية الصحية بالعثور على سرطانات الغدة الدرقية الصغيرة في فحوصات التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي التي يتم إجراؤها لحالات أخرى (سرطانات الغدة الدرقية العرضية)، وعادة ما تكون سرطانات الغدة الدرقية الموجودة بهذه الطريقة سرطانات صغيرة تستجيب بشكل جيد للعلاجات.

أعراض سرطان الغدة الدرقية:

لا تسبب معظم سرطانات الغدة الدرقية أي علامات أو أعراض في وقت مبكر من المرض، مع نمو سرطان الغدة الدرقية ، قد يتسبب في:

كتلة (عقدة) يمكن الشعور بها من خلال جلد رقبتك

شعور بأن أطواق القميص الضيقة أصبحت ضيقة للغاية

التغييرات في صوتك ، بما في ذلك زيادة بحة الصوت

صعوبة في البلع

تورم الغدد الليمفاوية في رقبتك

ألم في رقبتك وحلقك