الدرن.. مرض معدي نتيجة عدوى ببكتيريا تهاجم الرئتين

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن مرض الدرن، وذلك بعد نفي متحدث وزارة الصحة، صحة الرسالة الصوتية المتداولة بشأن مرض الدرن في مصر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال الساعات الماضية انتشرت رسالة صوتية لإحدى الزميلات من الأطباء وهى رسالة واسعة الانتشار وتم إعادة تدويلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبها كثير من الادعاءات، منها ادعاءات منسوبة لوزارة الصحة حول عدد الإصابات بمرض الدرن.

ماهو الدرن؟

يُعرف الدرن أو السل بأنه مرض معدي يُصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى المايكوبكتيريوم، والتي تهاجم الرئتين، وقد تصيب أجزاء أخرى بالجسم منها الكلى، الدماغ، والحبل الشوكي.

وينتقل الدرن عن طريق الرذاذ المتطاير من شخص إلى آخر عند العطس أو السعال أو البصق أو الاحتكاك المباشر وتنفس الهواء الملوث بالبكتيريا، فلا ينتقل مرض الدرن عن طريق، المصافحة، مشاركة الطعام والشراب، التقبيل، استخدام دورات المياه.

أعراض الدرن:

السعال المستمر لثلاثة أسابيع أو أكثر.

خروج دم مع السعال.

ألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

فقدان الوزن والشهية.

خمول.

حمى شديدة.

تعرق خاصة في الليل.

دم في البول إذا أصيبت الكليتان بالعدوى.

ألم في الظهر إذا أصيب الطحال بالعدوى.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالدرن:

حاملو فيروس نقص المناعة والمصابون بالإيدز.

مرضى السكري.

بعض المصابين بالسرطان والذين تتم معالجتهم بالأدوية الكيميائية.

الأشخاص الذين خضعوا لعملية زراعة أعضاء ويتم إعطاؤهم أدوية مثبطة للمناعة.

الذين يتناولون بعض الأدوية التي تعالج الروماتيزم والصدفية.

متحدث الصحة ينفي صحة الرسالة الصوتية بشأن الدرن

ونفى المتحدث باسم الصحة الاخبار المتداولة تماما عن أعداد الدرن في مصر، متابعا أن ما ذكر في الرسالة الصوتية عارى تماما عن الصحة، وأن الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحى أشادت به الكثير من المنظمات الأممية، وهناك مجهود كبير تبذله وزارة الصحة للتعامل مع النازحين.

وقال: "لم نرصد بين النازحين مصابين مرض درن أو أمراض وبائية أخرى، وما تم رصده أمراض مزمنة غير معدية مثل أمراض متعلقة بالقلب والسكر والضغط، وما تم رصده أن هناك إصابات لـ8 لكل 100 ألف مواطن من النازحين، ولم نرصد أي مؤشرات حول ارتفاع الإصابات بالدرن".