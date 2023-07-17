3 فيتامينات أساسية مفيدة لصحة الجلد

بعض الفيتامينات مفيدة لصحة الجلد، لأنها توفر اللبنات الأساسية اللازمة للبشرة وتساعد على ترميم الجلد عند تعرضه للتلف، ويمكن العثور عليها غالبًا في منتجات العناية بالبشرة الموضعية، ويمكن لفيتامينات A و C و D و E بشكل خاص أن تلعب دورًا في صحة الجلد.

يمكنك الحصول على معظم هذه من الطعام أو فيتامين د من الشمس، ومع ذلك ، إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية ، فقد تكون المكملات مفيدة في زيادة تناولك للعناصر الغذائية لصحة الجلد.

فيتامين A

يطلق أيضًا على فيتامين A اسم الريتينول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم بشرة شابة وصحية.

يساعد الجلد على التخلص من الخلايا الميتة وإظهار بشرة جديدة وصحية من خلال تعزيز دوران خلايا الجلد، مما يساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة ويوفر بشرة أكثر نعومة.

كما يتميز فيتامين A بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهابات والاحمرار المرتبط بحب الشباب.

فيتامين C

حمض الأسكوربيك، هو اسم آخر لفيتامين C، ويشتهر بأنه عنصر غذائي مفيد للصحة وضروري لإنتاج بشرة أكثر إشراقًا.

والدور الحيوي الذي يلعبه فيتامين C في إنتاج الكولاجين هو أحد وظائفه الرئيسية.

فيما يمنح بروتين الكولاجين البشرة بنيتها وصلابتها وليونتها، للحفاظ على تماسك البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ويساعد فيتامين C في تخفيف البقع الداكنة الموجودة عن طريق تقليل الإفراط في إنتاج الميلانين، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا.

فيتامين E

يحمي فيتامين E المضاد للأكسدة البشرة من التدهور الناتج عن الجذور الحرة الخطرة، ويمكن أن تؤدي الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة، إلى المعاناة من الإجهاد التأكسدي وتسريع الشيخوخة وانتشار التجاعيد والتسبب في مشاكل جلدية أخرى. يساعد فيتامين E في الحفاظ على سلامة الجلد وهو مفيد أيضًا للبشرة الجافة أو المصابة بالجفاف لأنه معروف بخصائصه المرطبة. يحتوي فيتامين E أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة أو المتورمة. بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الضعيفة، يمكن أن يساعد في تقليل الاحمرار والحكة والتهيج.