وكيل الصحة يجرى زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

كتب - يوسف عبداللطيف :-

قام الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة باسيوط بزيارة مفاجئة الي وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام الشاملة وتفقد زين المرضي بالعناية المركزة بوحدة القلب وقام باستطلاع آراء المرضي حول مستوى الخدمة، وأبدي المرضي رضاهم عن الخدمة المقدمة وتابع زين انتظام تقديم الخدمة الطبيه بوحدة القسطرة القلبية، حيث تابع تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية

وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وفي سياق آخر، أبدى الدكتور محمد زين الدين رضاه التام عن مستوى الخدمة المقدمة في وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام الشاملة. وأشاد بالفرق الطبية المتخصصة التي تعمل بجد واجتهاد في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وتأتي زيارة الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة باسيوط لوحدة القسطرة في إطار جهوده الرامية إلى تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين. حيث قام بمراجعة جودة الخدمة، وضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لإجراء العمليات القسطرية بنجاح. وقام بالتحدث مع المرضى للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول جودة الخدمة ومدى رضاهم عنها.

ويعتبر قسطرة القلب إجراءً طبيًا هامًا وحيويًا لعلاج بعض الأمراض القلبية. وتلعب الوحدة في مستشفى أسيوط العام دورًا أساسيًا في تقديم هذه الخدمة للمرضى. ويسعى الفريق الطبي في الوحدة إلى تحقيق أفضل نتائج العلاج من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الطبية والتجهيزات الحديثة.

ويرصد الوزارة اهتمامًا كبيرًا لتطوير وتحديث الوحدات الطبية في المستشفيات، وتقديم الدعم اللازم للفرق الطبية، وتمكينهم من تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى. ومن المقرر أن تستمر الجهود في تطوير وتحسين أداء وحدات القسطرة في مستشفى أسيوط العام وجميع المستشفيات العامة في المحافظة، بهدف تحقيق الرعاية الصحية التي تليق بالمواطنين

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام

وكيل صحة أسيوط زيارة مفاجئة لوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام