متحدث الصحة يكشف حقيقة ارتفاع الإصابات بالدرن

كشف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الرسالة الصوتية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار مرض الدرن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال الساعات الماضية انتشرت رسالة صوتية لإحدى الزميلات من الأطباء وهى رسالة واسعة الانتشار وتم إعادة تدويلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبها كثير من الادعاءات، منها ادعاءات منسوبة لوزارة الصحة حول عدد الإصابات بمرض الدرن.

وتابع عبد الغفار، في تصريحات لبرنامج من مصر، أن ما ذكر في هذه الرسالة عارى تماما عن الصحة، وأن الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحى أشادت به الكثير من المنظمات الأممية، وهناك مجهود كبير تبذله وزارة الصحة للتعامل مع النازحين.

وقال: "لم نرصد بين النازحين مصابين مرض درن أو أمراض وبائية أخرى، وما تم رصده أمراض مزمنة غير معدية مثل أمراض متعلقة بالقلب والسكر والضغط، وما تم رصده أن هناك إصابات لـ8 لكل 100 ألف مواطن من النازحين، ولم نرصد أي مؤشرات حول ارتفاع الإصابات بالدرن".