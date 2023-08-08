متلازمة توريت.. حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي

متلازمة توريت، تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، حيث تسائل الرواد عن معناها وماذا تصيب الإنسان تحديدا.

تؤدي متلازمة توريت إلى تشنجات لا إدارية، وهي حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي، تصيب الإنسان بتشنجات مفاجئة أو حركات أو أصوات يقوم بها المصابون بشكل متكرر، ولا يستطيع الإنسان المصاب بالتشنجات اللاإرادية منع أجسادهم من القيام بهذه الحركات.

متلازمة توريت، يكون لها أشكال عدة، يقوم المصاب بمتلازمة توريت بالرمش بشكل متكرر، أو رفع أكتافه مثلا وتختلف من شخص لآخر.

وهناك أشكال أخرى لمتلازمة توريت، يخرج الإنسان مثلا أصواتا غير اعتيادية، أو كلمات مسيئة وسب وشتيمة بشكل لا إرادي.

ومن الممكن أن يستمر الشخص في الوميض مراراً وتكراراً، أو قد يُصدر متوترا ومُتكرراً، يُفعل ذلك بشكل لا إرادي، وعندما تأتي التشنجات اللاإرادية للإنسان، وحتى إذا كان لا يرغب في عمل هذه الحركات، فإن جسمه يفعلها على أية حال.

وتتراوح شدّة الأعراض ما بين البسيطة والحادة، وقد تتداخل الأعراض الحادة بشكل كبير مع القدرة على التواصل والأداء في الحياة اليومية.

وتصنف أجزاء متلازمة توريت إلى نوعين كالآتي:

العرّات البسيطة: وهي عبارة عن تشنجات لا إرادية بسيطة، وتتضمن هذه الأعراض حركات مفاجئة ومختصرة ومتكرّرة لعدد محدود من مجموعات العضلات.

العرّات المعقدة: وهي عبارة عن تشنجات لا إرادية معقدة، وتشمل هذه الأعراض حركات محدّدة ومتناسقة للعديد من مجموعات العضلات.