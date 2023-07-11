متلازمة موت الرضع المفاجئ.. تحذير للأمهات من خطر يهدد الأطفال أثناء النوم

حذر الأطباء الأمهات والآباء من الوقوع في خطأ قاتل يهدد حياة أطفالهم، قد يرتكبوه عند وضعهم في الفراش للنوم.

خطأ قاتل يهدد حياة الأطفال أثناء النوم

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار الأطباء إلى أنه إذا كان طفلك يرتدي رداء ذا طاقية أو قبعة صغيرة "هودي"، وأنت تضعه في الفراش لأخذ قيلولة، فقد يكون لهذا أثار جانبية مميتة.

خطأ قاتل يهدد حياة الأطفال أثناء النوم

وأضاف الأطباء: "إبقاء رأس طفلك ووجهه مكشوفين أثناء النوم يقلل من خطر الموت المفاجئ وغير المتوقع، بما في ذلك متلازمة موت الرضّع المفاجئ (SIDS)"، والتي تُعرف أيضًا باسم "موت المهد" لأنها عادة ما تحدث أثناء النوم، وتحدث عندما يموت طفل سليم لسبب غير مبرر.

لحسن الحظ أن هذه الحالة نادرة، ويكمن الخطر الأكبر في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، ولتقليل خطر الإصابة بهذه المتلازمة القاتلة، يجب تجنب التدخين أثناء الحمل وأيضًا عدم التدخين أو السماح للأشخاص بالتدخين بالقرب من الرضيع.

وأوصى الأطباء الأمهات والآباء بضرورة وضع أطفالهم دائمًا على ظهورهم عندما ينامون، حيث قد يؤدي السماح للطفل بالنوم على بطنه إلى سد مجرى الهواء أو التسبب في تنفس هواء التنفس، أي أن يعيد تنفس هواء الزفير.

ويقول الأطباء: "إذا كان الرضيع ينام مع والديه، فيجب عليهم إبقاء الوسائد وأغطية الأسرة للبالغين بعيدا عن الطفل بالإضافة إلى أي عناصر يمكن أن تغطي رأسه أو تسبب ارتفاع درجة حرارته".

وفي الوقت نفسه، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن تلامس أقدامُ الأطفال نهاية الأسرّة أو عربة الأطفال وأن تكون رؤوسهم مكشوفة وتكون بطانياتهم على ارتفاع لا يزيد عن أكتافهم، كما يوصي الخبراء الآباء أيضًا بأن ينام أطفالهم حديثو الولادة في نفس الغرفة التي ينامون فيها خلال الأشهر الستة الأولى لتقليل خطر التعرض لمتلازمة موت الرضع المفاجئ، ويجب ألا يناموا مع أطفالهم على أريكة أو كرسي بذراعين مع ضرورة التأكد من أن الطفل لا يسخن ولا يبرد.